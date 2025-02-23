Более 57 тысяч обращений поступило в 2024 году на телефон доверия для детей 111 Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Об этом сообщается на портале открытых данных.
Уточняется, что поступило 57 тысяч 826 обращений. В том числе, по вопросам:
- оказания социальной помощи — 479;
- оказания помощи — 291;
- психологического расстройства — 220;
- воспитания, поведения, взаимоотношений детей и родителей, учеников и преподавателей — 179;
- семейных отношений и конфликтов — 127;
- жестокого обращения и насилия в отношении детей — 125;
- системы образования — 118;
- семейного насилие — 60;
- пренебрежительного отношения к детям — 47;
- медицинского обеспечения — 44;
- жалоб на работу сотрудника подразделений госорганов, органов МСУ или других организаций — 39;
- рэкета в школе — 11;
- суицида — 8.
Остальные обращения — 55 тысяч 971 отмечены, как разного характера.