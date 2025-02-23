Более 57 тысяч обращений поступило в 2024 году на телефон доверия для детей 111 Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Об этом сообщается на портале открытых данных.

Уточняется, что поступило 57 тысяч 826 обращений. В том числе, по вопросам:

оказания социальной помощи — 479;

оказания помощи — 291;

психологического расстройства — 220;

воспитания, поведения, взаимоотношений детей и родителей, учеников и преподавателей — 179;

семейных отношений и конфликтов — 127;

жестокого обращения и насилия в отношении детей — 125;

системы образования — 118;

семейного насилие — 60;

пренебрежительного отношения к детям — 47;

медицинского обеспечения — 44;

жалоб на работу сотрудника подразделений госорганов, органов МСУ или других организаций — 39;

рэкета в школе — 11;

суицида — 8.

Остальные обращения — 55 тысяч 971 отмечены, как разного характера.