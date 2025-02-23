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Общество

Более 57 тысяч обращений поступило в 2024 году на телефон доверия для детей

Более 57 тысяч обращений поступило в 2024 году на телефон доверия для детей 111 Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Об этом сообщается на портале открытых данных.

Уточняется, что поступило 57 тысяч 826 обращений. В том числе, по вопросам:

  • оказания социальной помощи — 479;
  • оказания помощи — 291;
  • психологического расстройства — 220;
  • воспитания, поведения, взаимоотношений детей и родителей, учеников и преподавателей — 179;
  • семейных отношений и конфликтов — 127;
  • жестокого обращения и насилия в отношении детей — 125;
  • системы образования — 118;
  • семейного насилие — 60;
  • пренебрежительного отношения к детям — 47;
  • медицинского обеспечения — 44;
  • жалоб на работу сотрудника подразделений госорганов, органов МСУ или других организаций — 39;
  • рэкета в школе — 11;
  • суицида — 8.

Остальные обращения — 55 тысяч 971 отмечены, как разного характера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320815/
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