На телефон доверия для детей Минтруда КР поступает более 190 звонков в сутки

За девять месяцев 2025 года центр «Телефон доверия для детей» при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции зарегистрировал 53 тысячи 871 звонок, что в среднем составляет 1 тысячу 897 звонков в сутки и 5 тысяч 985 — в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, из них 2 тысячи 95 абонентов обратились за консультацией или помощью: 869 (41,5 процента) — дети, 1 тысяча 226 (58,5 процента) — взрослые.

По 1 тысяче 498 обращениям предоставлены консультации и рекомендации по телефону, 421 абонент получил психологическую поддержку, а 176 обращений в зависимости от характера направлено в компетентные территориальные подразделения государственных органов и другие учреждения для принятия мер.

Статистика звонков по полу и возрасту показывает: мужчины — 326 (15,6 процента), женщины — 900 (42,9 процента), мальчики — 245 (11,7 процента), девочки — 624 (29,8 процента).

Телефон доверия с коротким номером 111 работает круглосуточно и принимает бесплатные звонки из всех регионов страны, обеспечивая поддержку детям и взрослым в трудных жизненных ситуациях.
