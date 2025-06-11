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Общество

Минтруда: Более 26 тысяч звонков поступило на телефон доверия для детей в 2025-м

За первые пять месяцев 2025 года на детский телефон доверия Министерства труда, социального обеспечения и миграции поступило 26 тысяч 996 звонков — в среднем 178 обращений в сутки, или более 5 тысяч 399 в месяц.

Из общего количества звонков 932 обращения касались просьб о консультации или о помощи. Из них от детей поступило 378 звонков (40,6 процента), от взрослых — 554 (59,4 процента).

Среди звонивших детей лидировали девочки. Также за советами чаще обращались женщины, чем мужчины. Из 932 звонков 175 (18,8 процента) поступило от мужчин, 379 (40,6 процента) — от женщин, 106 (11,4 процента) — от мальчиков, 272 (29,2 процента) — от девочек.

По территориальной представленности лидировал Бишкек (22,2 процента), на втором месте — Чуйская область (9 процентов), на третьем — Джалал-Абадская (5,5 процента). Меньше всего звонивших было из Таласской области — всего 15 обращений (1,6 процента).

Звонившие обращались по вопросам оказания социальной помощи, семейных конфликтов, жестокого обращения и насилия в отношении детей, воспитания и поведения ребенка, школьного рэкета и так далее.

По каждому обращению даны консультации и рекомендации, а также проведена соответствующая работа территориальными подразделениями министерства и соответствующих госорганов.

В Минтруда напомнили, что позвонить на номер 111 можно бесплатно и анонимно.

Обращаться по телефону доверия можно при необходимости экстренной консультативно-психологической помощи, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия в отношении детей.

Также специалисты окажут психологическое консультирование несовершеннолетних, содействие в случаях психологического дискомфорта, агрессии у несовершеннолетних, включая аутоагрессию (причинение себе психического или физического вреда), и суицидальных настроений.

По номеру 111 можно получить информацию о социальных службах, работающих на определенной территории, установить связи с другими социальными службами и специалистами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332260/
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