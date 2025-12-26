С начала года на телефон доверия для детей 111 поступило 67 тысяч звонков

С 2015 года при Минтруда действует государственное учреждение «Телефон доверия для детей – 111», который работает круглосуточно и принимает бесплатные звонки со всех регионов республики.

Психологи центра оказывают помощь по телефону 24 часа в сутки, в каждой смене работают два специалиста. Они принимают звонки, выслушивают абонентов, дают консультации, фиксируют обращения в журнале, заполняют анкеты и направляют информацию в соответствующие организации в зависимости от компетенции. Все разговоры регистрируются.

За 11 месяцев 2025 года в центр поступило 67 тысяч 429 звонков. Из них 2 тысячи 777 абонентов обратились за консультацией или помощью: 1 тысяча 170 (42,1 процента) — дети, 1 тысяча 607 (57,9 процента) — взрослые. По обращениям предоставлено 1 тысяча 977 консультаций, 574 абонента получил психологическую помощь, а 226 случаев были переданы в соответствующие государственные органы и учреждения для принятия мер.

Распределение по полу и возрасту: мужчины — 438 (15,8 процента), женщины — 1 тысяча 169 (42 процента), мальчики — 324 (11,7 процента), девочки — 846 (30,5 процента).

Цель работы центра — своевременная помощь детям и взрослым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и предотвращение возможных рисков для их психологического и социального благополучия.