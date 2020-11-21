Кыргызстанцы поддерживают возвращение в бюджет незаконно полученных средств

Кыргызстанцы поддерживают возращение в бюджет страны незаконно полученных средств. Об этом говорится в социологическом опросе, который провели представители общественного объединения «Антикоррупционный деловой совет» совместно с молодежной платформой «За чистый Кыргызстан».

Отмечается, что цель исследования — выяснить отношение граждан к мерам, принимаемым властями по борьбе с организованными преступными группами.

Опрос показал, что каждый десятый житель страны (9,9 процента) сталкивался с криминальными проявлениями со стороны ОПГ. При этом мужчины сталкиваются с таким гораздо чаще женщин (12,6 и 7,4 процента).

86,4 процента граждан сообщили, что поддерживают инициативы бывшего и. о. президента КР Садыра Жапарова по борьбе с ОПГ. А 96,3 процента считают целесообразным возвращение в бюджет республики незаконно полученных средств.

Исследование провели во всех областях Кыргызстана, Бишкеке и Оше с 8 по 14 ноября 2020 года. Общее число респондентов — 6 тысяч 558 человек.

Напомним, что бывший исполняющий обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров объявил экономическую амнистию. По его словам, это поможет пополнить государственный бюджет, в том числе изыскать дополнительные ресурсы, возвратить капиталы, ранее незаконно вывезенные за пределы нашего государства, в том числе в оффшорные зоны, вывести теневые ресурсы бизнес-сообщества в правовое русло.