Трудовая миграция. В Кыргызстан ежегодно приезжает 10 тысяч иностранцев

Осуществлять трудовую деятельность в Кыргызстан ежегодно приезжают около 10 тысяч иностранцев. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель представительства Государственной службы миграции КР в РФ Майрамбек Бейшенов.

По его словам, каждый год Кыргызстан выдает квоту на 12 тысяч иностранных граждан, которые могут устроиться на работу в нашей стране, однако осваивается она на 70-80 процентов.

«В основном они работают в строительной сфере, геологоразведке, в точках общепита. Иностранную рабочую силу также привлекают в проекты, которые реализовывает правительство Кыргызстана, в том числе на дорожные работы», — проинформировал чиновник.