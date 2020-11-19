Райымбек Матраимов перечислил еще 42,3 миллиона сомов

Экс-зампред Гостаможенной службы Райымбек Матраимов перечислил на счет Министерства финансов еще 42,3 миллиона сомов. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе ведомства.

По его данным, на сегодня от Райымбека Матраимова поступило 536,2 миллиона сомов. При этом до 5 ноября средства поступали на счет ГКНБ, а после — на счета казначейства Минфина. С 20 октября по 12 ноября он несколькими траншами перечислил 493,8 миллиона сомов.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019 года его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре 2020-го органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов сомов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде.