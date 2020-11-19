16:07
USD 84.77
EUR 100.69
RUB 1.12
Общество

Райымбек Матраимов перечислил еще 42,3 миллиона сомов

Экс-зампред Гостаможенной службы Райымбек Матраимов перечислил на счет Министерства финансов еще 42,3 миллиона сомов. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе ведомства.

По его данным, на сегодня от Райымбека Матраимова поступило 536,2 миллиона сомов. При этом до 5 ноября средства поступали на счет ГКНБ, а после — на счета казначейства Минфина. С 20 октября по 12 ноября он несколькими траншами перечислил 493,8 миллиона сомов.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019 года его уже вызывали на допрос в ГКНБ

В октябре 2020-го органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов сомов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173699/
просмотров: 514
Версия для печати
Материалы по теме
Райымбек Матраимов перевел на спецсчет Минфина 493,8 миллиона сомов
Садыр Жапаров: Отказ от ареста Райымбека Матраимова — это политическое решение
Убийство Айеркена Саймаити. Новые подробности дела
Омурбек Бабанов раскритиковал Жогорку Кенеш шестого созыва
Два миллиарда сомов ущерба. Что можно сделать на деньги Райымбека Матраимова
Расследование. Кто из родных и близких Райымбека Матраимова работает в таможне
Садыр Жапаров объяснил, почему Райымбека Матраимова нельзя сажать в тюрьму
Вице-премьер-министр прокомментировал санкцию Райымбеку Матраимову
Райымбека Матраимова отпустили под подписку о невыезде
Райымбека Матраимова привезли в суд для избрания меры пресечения
Популярные новости
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
В&nbsp;Бишкеке закрыли 25&nbsp;маршрутных линий. Водители увольняются В Бишкеке закрыли 25 маршрутных линий. Водители увольняются
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
В&nbsp;кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с&nbsp;его адвокатом В кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с его адвокатом
Бизнес
Онлайн-кредит без справок и&nbsp;поручителей в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Онлайн-кредит без справок и поручителей в приложении «Мой О!»
Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10&nbsp;тысяч тест-наборов ПЦР Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10 тысяч тест-наборов ПЦР
Черная пятница: что важно знать и&nbsp;как подготовиться Черная пятница: что важно знать и как подготовиться
Как выросли охват и&nbsp;емкость 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О!. Еще 103 населенных пункта Как выросли охват и емкость 4G LTE от О!. Еще 103 населенных пункта
19 ноября, четверг
16:01
Алмамбет Шыкмаматов: Авторы уродливой Конституции подставили Садыра Жапарова Алмамбет Шыкмаматов: Авторы уродливой Конституции подст...
15:56
Присвоил штандарт? В соцсетях обсуждают фото Садыра Жапарова в резиденции
15:53
В БГК обсуждают возможность создания новой коалиции большинства
15:42
В доме приближенного Райымбека Матраимова провели обыск
15:41
Райымбек Матраимов перечислил еще 42,3 миллиона сомов