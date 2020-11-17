19:00
USD 84.80
EUR 100.56
RUB 1.10
Общество

Райымбек Матраимов перевел на спецсчет Минфина 493,8 миллиона сомов

Райымбек Матраимов перевел на спецсчет Минфина 493,8 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Уточняется, что деньги поступили на счет для погашения ущерба в рамках экономической амнистии, объявленной Садыром Жапаровым. 

По данным ведомства, по состоянию на 16 ноября на счет поступило 494 миллиона 867 тысяч сомов. В частности, от Райымбека Матраимова поступило 493,8 миллиона сомов.

Как отметили чиновники, экс-замглавы Таможенной службы начал переводить на счет Минфина денежные средства с 5 ноября. В какие сроки будут осуществляться дальнейшие переводы, неизвестно. 

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019 года его уже вызывали на допрос в ГКНБ.  Тогда экс-заместитель председателя Таможенной службы Райымбек Матраимов сообщил готов возместить ущерб и перевел на счет ГКНБ 80 миллионов сомов. 

В октябре органы нацбезопасности начали досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173429/
просмотров: 628
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров: Отказ от ареста Райымбека Матраимова — это политическое решение
Убийство Айеркена Саймаити. Новые подробности дела
Омурбек Бабанов раскритиковал Жогорку Кенеш шестого созыва
Аким Кара-Суу Тилек Матраимов вернулся на рабочее место — это фейк
Два миллиарда сомов ущерба. Что можно сделать на деньги Райымбека Матраимова
Расследование. Кто из родных и близких Райымбека Матраимова работает в таможне
Садыр Жапаров объяснил, почему Райымбека Матраимова нельзя сажать в тюрьму
Вице-премьер-министр прокомментировал санкцию Райымбеку Матраимову
Райымбека Матраимова отпустили под подписку о невыезде
Райымбека Матраимова привезли в суд для избрания меры пресечения
Популярные новости
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
Сбежавшего во&nbsp;время революции Кашкара Джунушалиева заметили на&nbsp;концерте в&nbsp;Москве Сбежавшего во время революции Кашкара Джунушалиева заметили на концерте в Москве
Зимнего туристического сезона в&nbsp;Кыргызстане не&nbsp;будет Зимнего туристического сезона в Кыргызстане не будет
Бизнес
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок! Купите газовый котел и получите газ в подарок!
&laquo;Бакай Банк&raquo; теперь и&nbsp;в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; «Бакай Банк» теперь и в приложении «Мой О!»
Namba Group объявляет о&nbsp;новом этапе в&nbsp;жизни компании Namba Group объявляет о новом этапе в жизни компании
Смотрите бой Шевченко vs&nbsp;Майа за&nbsp;титул в&nbsp;наилегчайшем весе в&nbsp;приложении O!TV Смотрите бой Шевченко vs Майа за титул в наилегчайшем весе в приложении O!TV
17 ноября, вторник
19:00
Цифра дня. 48 миллиардов сомов в год выделяется из бюджета на зарплату Цифра дня. 48 миллиардов сомов в год выделяется из бюдж...
18:55
Эвакуация в ГУМ «Чынар»: причиной переполоха стала банка с вареньем
18:46
Вернуть нельзя оставить. В БГК не пришли к мнению, что делать со школой № 71
18:37
Райымбек Матраимов перевел на спецсчет Минфина 493,8 миллиона сомов
18:30
18 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет