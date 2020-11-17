Райымбек Матраимов перевел на спецсчет Минфина 493,8 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Уточняется, что деньги поступили на счет для погашения ущерба в рамках экономической амнистии, объявленной Садыром Жапаровым.

По данным ведомства, по состоянию на 16 ноября на счет поступило 494 миллиона 867 тысяч сомов. В частности, от Райымбека Матраимова поступило 493,8 миллиона сомов.

Как отметили чиновники, экс-замглавы Таможенной службы начал переводить на счет Минфина денежные средства с 5 ноября. В какие сроки будут осуществляться дальнейшие переводы, неизвестно.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019 года его уже вызывали на допрос в ГКНБ. Тогда экс-заместитель председателя Таможенной службы Райымбек Матраимов сообщил готов возместить ущерб и перевел на счет ГКНБ 80 миллионов сомов.

В октябре органы нацбезопасности начали досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде.