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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. У 11 кандидатов из 63 нет сертификата о сдаче Кыргызтеста

У 11 из 63 подавших уведомления в ЦИК о намерении баллотироваться в президенты нет сертификата о сдаче Кыргызтеста. Об этом 24.kg сообщил член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев.

По его словам, не предоставили документ Куттумидин Базаркулов, Анаркуль Араева, Тынчтык Акжолтоев, Юлия Лилиенталь, Чингиз Капаров, Жеенбек Искендеров, Елена Клипачева, Жыпаркул Тургуналиев, Султан Аджиматов, Мирлан Калыбеков и Анар Зарипова.

Полный список тех, кто успешно прошел испытание, будет оглашен Центризбиркомом 19 ноября. Сегодня последний день, когда можно донести в ЦИК недостающие к сданному заявлению документы.

Далее претендентам предстоит собрать подписи и сдать листы в ЦИК до 3 декабря включительно и внести залог в 1 миллион сомов также до 3 декабря. Недостающие материалы, не касающиеся финансов и подписей, кандидаты должны подать до 6 декабря включительно.

Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Позже двое — Бакыт Бакетаев и Жыпаркул Тургуналиев — отозвали свои заявления.

Таким образом, осталось 63 человека, намеревающихся бороться за главный политический пост.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173512/
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