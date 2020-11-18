Прибыла вторая партия гуманитарного груза из Узбекистана

В рамках договоренностей, достигнутых между и. о. президента Садыром Жапаровым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в Ош доставлена вторая партия гуманитарного груза. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

В составе гуманитарного груза, который прибыл железнодорожным путем, три тысячи тонн зерна. Ожидается, что в ближайшие дни очередным железнодорожным рейсом в Кыргызстан прибудут специальные больничные контейнеры на 400 мест.

Отметим, что в соответствии с достигнутыми договоренностями в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции в Бишкеке и в Кадамджайском районе Баткенской области будут построены мобильные стационары по 200 мест в каждой.

Напомним, что 15 ноября 2020 года узбекской стороной на безвозмездной основе была предоставлена первая партия гуманитарного груза в виде медицинских изделий и лекарственных средств в рамках мер по борьбе с COVID-19.