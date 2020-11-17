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Общество

18 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 1.00-3.00 — жилмассив «Келечек»;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (5, 6-я улицы);
  • 9.30-15.00 — жилгородок ТЭЦ, район, ограниченный проспектом Чуй, улицами Достоевского, Фрунзе, отрезки улиц Курманалиева, Салиевой, Ялтинской, Алма-Атинской, Гражданской, Морозова;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Кудрука, Ростовской, жилмассив «Ак-Босого» (переулок Манаса, улицы Чуй-22 — Чуй-24, Чуй, 48а);
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Абаданова, Сыдыгалы, Ак-Тан, Матисакова), «Колмо» (улицы Тынчтык, Илим, Мидина, Ганди, Курулуш), отрезки улиц Матыева, Щорса, Кочкорской, Гагарина, переулок Беговой;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Жибек Жолу, Мичурина, переулок Александровский.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Степное (улицы Достук, Степная, Гамзатова, Артезианская, Кавказская, Дорожная), Карла Маркса (улицы Гоголя, Калинина, 22-го партсъезда, Куйбышева, Фабричная, Октябрьская), Кой-Таш (улицы Ракишева, Аблесова, Кул. у. Кытай, Новая), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Коммунарская, Садовая, переулок Зеленый), жилмассив «44 га»);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Шалта (улица Калмырза), Чон-Жар (улица Термечикова), Манас (улицы Северная, Пионерская, Переулочная, Совхозная);
  • 9.00-17.00 — город Шопоков (переулок Зеленый), села Сокулук (улицы Фрунзе, Восточная), Романовка (улицы Восточная, Фрунзе), Военно-Антоновка (улицы Октябрьская, Школьная), Гавриловка (улицы Дружбы, Молодежная), Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Нижнечуйское (район МТФ, улицы Гагарина, Соцгородок, Барак-Интернат, Аэродромная, Коммунистическая, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская, переулок Зеленый), Хутор Толтак (улицы Центральная, Абая), Асылбаш (улицы Жайчи, Мира, Доолот), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», новостройка, улица Проектируемая), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Добровольского, 1), Садовое (улица Шевченко), Петровка (улица Строительная), Толок;

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 1-3, 7-9);

Панфиловский РЭС

  • 9.30-16.00 — села Чалдыбар (улицы Ленина, Советская, Верхняя, Подгорная, Ташкентская, Колхозная);

Чуйский РЭС

  • 9.00-13.00 — села Чуй (улица Бригадная, 4-12 );
  • 13.00-18.00 — села Чуй (улица Ломоносова 6-40);

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Верхний Ичке-Суу, Ичке-Суу, Туз (улицы Гагарина, Мусоходжоева);
  • 10.00-15.00 — села Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Фрунзе, Дивазова, Спортивная, Восточная, Молодежная);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Молочная).
3
Баткенская область
  • 9.00-18.00 — город Кызыл-Кия (улицы Арык-Бою, Джин-Джиган, Ынтымак, Кулуштан, Мончу, Чал-Таш, Беш-Бурхан), сельская управа Чаувай.
4
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Анаров, Корул, села Каарман, Асанчек, Кыргызчек, город Ош (микрорайоны СМУ-ТТ, «Ак-Тилек», «Дыйкан-Кыштак», «Кокум-Бий», МЖК-2, улицы Мамырова, Осмонова, Кокум-Бий, Мусаева, села Кенеш, Кыргызстан).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173396/
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