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Общество
Сюжет: Электронное билетирование

Более 131 тысячи бишкекчан приобрели синие проездные карты «Тулпар»

Более 131 тысячи бишкекчан приобрели синие проездные карты «Тулпар». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, синюю карточку можно приобрести в отделениях ГП «Кыргыз почтасы», офисах мобильных операторов и у водителей автобусов и троллейбусов.

Стоимость карты — 50 сомов (в нее входит одна поездка)

Упрощена система оформления проездных для школьников. Теперь заявку на ее получение можно подать онлайн на сайте: https://www.tulpar-card.kg/schoolcard/. «Родителям необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию ученика в формате 3×4 (фото должно быть как на документы) и все необходимые документы (справка с места учебы, свидетельство о рождении ребенка). При правильном заполнении всех полей, заявка будет рассмотрена специалистами, карта будет выдана не позднее 10 рабочих дней», — отметили в мэрии.

Всего, по данным муниципалитета, зеленые школьные карты есть у 9 тысяч учеников.

Красные льготные карточки бесплатно получили более 41 тысячи пенсионеров, лиц с инвалидностью и почтальонов.

Льготная категория горожан может бесплатно приобрести карту в сервисных центрах на базе районных акимиатов:

• Свердловский район: 0312586984;
• Октябрьский район: 0312586303;
• Первомайский район: 0312580125;
• Ленинский район: 0312589425.

По вопросам использования карты «Тулпар» можно обращаться на номер горячей линии: 0312582000.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173354/
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