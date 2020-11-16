В Бишкеке организовали акцию по сбору теплых вещей для нуждающихся. Об этом сообщили в Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

«Испытание холодом началось, его не выдержать нашим подопечным без вашей помощи. Теплые вещи нужны сейчас всем — и многодетным малоимущим семьям, и одиноким старикам, и особенно бездомным. Поэтому объявляем нашу ежегодную акцию. Собираем носки, рукавицы, шапки и шарфы. Принести можно женские, мужские и детские вещи, новые и ношенные. Большая просьба: жертвуйте только то, что могли бы носить сами. У наших подопечных нет возможности лишний раз даже постирать вещи, которые получают на складе», — рассказали в епархии.

Вещи нуждающимся раздают трижды в неделю — вторник, четверг и воскресенье с 10.00 до 13.00.

Приносить вещи можно в любой день, в рабочее время на вещевой склад социального отдела по адресу: проспект Жибек Жолу, 497. Соцотдел находится на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора.