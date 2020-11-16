Сторонники Алмазбека Атамбаева требуют встречи с председателем Верховного суда

В Бишкеке проходит митинг сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Участники акции протеста вошли в здание Верховного суда. Они требуют, чтобы к ним вышла председатель суда Гульбара Калиева.

Протестующие настаивают на том, чтобы им объяснили, на каком основании постоянно откладывается заседание.

Фото 24.kg. Сторонники Алмазбека Атамбаева в здании Верховного суда

Напомним, что Первомайский районный суд столицы приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву — к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Экс-советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.

Бишкекский горсуд оставил приговор в силе.