Освобождение Батукаева. Суд допросит Алмазбека Атамбаева в онлайн-режиме

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

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Экс-глава надзорного органа рассказала 24.kg, что на судебное заседание вновь не явилась бывший заместитель генпрокурора Людмила Усманова. Ранее судья Жыпара Сабырова удовлетворила ходатайство о принудительном приводе.

«Людмила Усманова написала заявление, в котором указала, что беспокоится за свою жизнь. Она попросила, чтобы ее допросили онлайн. Мы возразили, но судья решила удовлетворить просьбу экс-замгенпрокурора. Судебное заседание отложено на 25 ноября, в этот день также в онлайн-режиме допросят бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Когда присутствующие стали возмущаться, судья решила не впускать никого, кроме участников процесса. По мнению Жыпары Сабыровой, присутствующие в зале оказывают давление на суд», — сказала Аида Салянова.

Отметим, что ранее судья Жыпара Сабырова вынесла постановление о принудительном приводе экс-замгенпрокурора Людмилы Усмановой.

Обвиняемыми по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Дело в отношении 14 обвиняемых было выделено в отдельное производство, поскольку они заключили сделку со следствием. Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы. Дело в отношении Аиды Саляновой рассматривается отдельно, так как она не стала признавать свою вину.