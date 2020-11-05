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Общество
Сюжеты: COVID-19, Проблемные маршрутки

Вторая волна COVID-19. Мэрия сообщила, что вопрос остановки транспорта не стоит

Вопрос локдауна в общественном транспорте пока не стоит. Об этом сообщил вице-мэр Бишкека Азиз Алымкулов на встрече с руководителями частных фирм-перевозчиков.

Как отметили в пресс-службе столичного муниципалитета, обсуждены вопросы работы городского общественного транспорта в условиях пандемии и основных принципов распределения маршрутов по городу.

Вице-мэр отметил, что эпидемиологическая ситуация в столице напряженная, но санитарные правила в городском общественном транспорте, особенно в маршрутках, не соблюдают. Однако вопрос о его остановке не стоит.

Азиз Алымкулов поручил перевозчикам ужесточить меры по защите от COVID-19. В первую очередь санправила должны соблюдать водители, ношение масок обязательно. Руководители компаний предложили провести массовую вакцинацию против гриппа среди водителей, вопрос на контроле у ЦГСЭН.

Вице-мэр обратил внимание на состояние маршруток, поскольку старые авто негативно влияют на экологию города, перевозчикам предложили рассмотреть вопрос обновления автопарка.

«Один из владельцев маршруток, попросил коллег привести в порядок работу каждой фирмы, ведь были факты по фиктивному сбору подписей водителей для различных целей, противоречащих их уставу. Некоторые руководители расписываются на пустых бланках, бумагах, которые потом используются для подачи жалоб, которые не соответствуют действительности», — отметили в мэрии.

В муниципалитете решили, что каждую неделю представители транспортного блока будут встречаться с перевозчиками для оперативного решения задач.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172072/
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