Китай озвучил требования для увеличения грузопотока через границу

Китайская сторона озвучила требования, при выполнении которых решится вопрос увеличения грузопотока на границе с КНР. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

По ее данным, в центральном аппарате ГТС вновь прошла встреча с бизнес-сообществом. Ее участников проинформировали, что в ходе переговоров кыргызская сторона обратилась с просьбой пересмотреть время работы КПП «Торугарт», сделать его беспрерывным c 9.00 до 18.00, тем самым увеличивая грузопоток.

В свою очередь китайская сторона озвучила свои требования, а именно соблюдать санитарно-техническое состояние автотранспорта и прицепов, не допускать к перевозкам неисправные старые автомашины, учитывать совпадение технических параметров автотранспортных средств при перецепке грузов и обеспечить безопасность китайских компаний в Кыргызстане.

При соблюдении вышеуказанных требований китайская сторона заверила о значительном увеличении грузоперевозок. Предприниматели согласились строго соблюдать требования китайской стороны.

Председатель ГТС Кадыржан Семетеев отметил, что переговоры с китайской стороной продолжатся.

Отметим, что 6 ноября пройдут онлайн-переговоры с китайской стороной с участием представителей государственных органов по устранению барьеров в грузоперевозках из КНР. Представители Ассоциации рынков призывали принять в них участие и. о. президента Садыра Жапарова.