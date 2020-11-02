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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

На экс-министра труда и соцразвития написали заявление в милицию

Экс-министра труда и социального развития Улукбека Кочкорова вызывали на допрос в УВД Первомайского района. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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С заявлением в милицию обратилась бывший директор Бишкекского социального стационарного учреждения (БССУ) Эркингуль Абдылдаева. Она указала, что решение суда, согласно которому ее восстановили в должности, не исполняется.

«Улукбека Кочкорова вызвали на допрос в качестве свидетеля. Заявление Эркингуль Абдылдаевой зарегистрировали в ЕРПП. В настоящий момент идет проверка», — сказали редакции.

Адвокат Эркингуль Абдылдаевой Бактыбек Жумашев подтвердил информацию, что его подзащитная написала заявление в милицию. «Эркингуль Абдылдаева написала два заявления — по поводу неисполнения судебного решения и злоупотребления служебным положением. В частности, за ее неправомерное увольнение бывшим министром социального развития Улукбеком Кочкоровым», — заметил он.

Верховный суд признал увольнение экс-директора дома престарелых (Бишкекское стационарное соцучреждение — БССУ) Эркингуль Абдылдаевой незаконным. Однако ее так и не восстановили в должности и не выплачивают компенсацию за вынужденные прогулы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171692/
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