Возле Дома правительства опять митинг. Энергетики вновь требуют их услышать

Сегодня возле Дома правительства снова митинг. На акцию протеста вышли электрики и рабочие РЭС, несогласные с назначением нового директора ОАО «Северэлектро» Улана Астаркулова.

Они по-прежнему считают, что назначение нового главы компании — коррупционное проявление.

На акцию собралось примерно 70 человек. К протестующим вышел представитель правительства и сказал, что в 16.00 они могут прийти в Фонд по управлению госимуществом и выразить свое недовольство там. Однако энергетики отказались и попросили решить вопрос в правительстве.

Сообщается также, что возле памятника Ленину, напротив Дома правительства, собираются сторонники нового директора компании Улана Астаркулова. По словам протестующих, они собираются с целью провокаций.

В пятницу сотрудники «Северэлектро» уже выходили на протест. К ним вышел представитель правительства и пообещал создать комиссию, где обсудят кадровые перестановки в компании. Но позже выяснилось, что комиссию никто не создавал.

28 октября решением совета директоров ОАО «Северэлектро» освобожден от занимаемой должности генерального директора акционерного общества Доскул Бекмурзаев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новым главой ОАО «Северэлектро» стал Улан Астаркулов. Решение согласовали с Фондом по управлению государственным имуществом и ОАО «Национальный энергохолдинг».