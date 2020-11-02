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Общество

Возле Дома правительства опять митинг. Энергетики вновь требуют их услышать

Фото 24.kg. Возле Дома правительства митинг

Сегодня возле Дома правительства снова митинг. На акцию протеста вышли электрики и рабочие РЭС, несогласные с назначением нового директора ОАО «Северэлектро» Улана Астаркулова.

Они по-прежнему считают, что назначение нового главы компании — коррупционное проявление.

На акцию собралось примерно 70 человек. К протестующим вышел представитель правительства и сказал, что в 16.00 они могут прийти в Фонд по управлению госимуществом и выразить свое недовольство там. Однако энергетики отказались и попросили решить вопрос в правительстве.

Сообщается также, что возле памятника Ленину, напротив Дома правительства, собираются сторонники нового директора компании Улана Астаркулова. По словам протестующих, они собираются с целью провокаций.

В пятницу сотрудники «Северэлектро» уже выходили на протест. К ним вышел представитель правительства и пообещал создать комиссию, где обсудят кадровые перестановки в компании. Но позже выяснилось, что комиссию никто не создавал.

28 октября решением совета директоров ОАО «Северэлектро» освобожден от занимаемой должности генерального директора акционерного общества Доскул Бекмурзаев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новым главой ОАО «Северэлектро» стал Улан Астаркулов. Решение согласовали с Фондом по управлению государственным имуществом и ОАО «Национальный энергохолдинг».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171575/
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