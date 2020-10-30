Сотрудники центра наркологии вышли к Минздраву. Их просят освободить здание

Сотрудники Республиканского центра наркологии вышли с митингом к зданию Минздрава. Об этом сообщает глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

По его словам, вчера поступила информация, что Минздрав собирается переселить в их здание Республиканский центр дерматовенерологии.

Отметим, что ранее коллектив Республиканского центра наркологии обратился к исполняющему обязанности президента премьер-министру Садыру Жапарову и вице-премьер-министру Эльвире Сурабалдиевой с просьбой разобраться в проблеме.