Цифра дня. 496 человек погибли на дорогах Кыргызстана с начала 2020 года

С начала года в Кыргызстане произошло 4 тысячи 148 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 496 человек и 6 тысяч 271 получили травмы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

«За девять месяцев 2020-го зарегистрировано 915 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 59 детей погибли, 1 тысяча 63 получили травмы», — сказали в милиции.

По информации пресс-службы, министр внутренних дел Улан Ниязбеков поручил руководству ГУОБДД приложить все усилия для снижения количества ДТП, а также смертности и травм на дорогах страны.