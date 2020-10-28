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Общество

В России нашли скелет жившего более 240 миллионов лет назад ихтиозавра

На острове Русском во Владивостоке нашли скелет ихтиозавра. Останки предположительно древней рептилии находятся в породе берега. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский.

Участники образовательного проекта «Наука в путешествии. ПриМорье» обнаружили на острове расколотую после тайфуна плиту, на которой отчетливо виднелись следы ребер и фрагменты костей. «Материал надо препарировать, и, может быть, там окажется самая важная часть скелета — череп. Но голову могли ему оторвать еще 220 миллионов лет назад», — сказал Юрий Болотский.

Так, отмечается, что находка может стать одним из древнейших экземпляров триасового периода, найденных на территории России. Однако точный его возраст установить пока сложно. Нашел скелет семилетний Дима Сиренко, участник проекта. Он рассказал, что всегда мечтал найти кости динозавра.

Средний триасовый период датируется 247,2-242 миллионами лет назад. Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, схожих по форме с рыбами и дельфинами. Уточняется, что найденный ихтиозавр питался моллюсками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171127/
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