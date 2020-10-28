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Общество

Новый глава аэропорта «Манас» обязался вернуть деньги в бюджет за 10 дней

Новый руководитель аэропорта «Манас» Бактыбек Сыдыков обязался вернуть деньги в бюджет за 10 дней. Об этом заявил и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров в эфире программы «Ала-Тоо 24».

По его словам, новый директор аэропорта назначен не им, а руководством ФУГИ.

«После его назначения был шум. Поэтому я пригласил его в кабинет и попросил уйти. Он попросил 10 дней. Сейчас прошло пять дней. Для чего попросил? Мы узнали, что в аэропорту есть схемы, посредством которых средства уходят в левый карман. Он ранее работал там. Поэтому ему хорошо известны эти схемы. Он сказал, что за 10 дней вернет определенную сумму денег в бюджет. Если не вернет, то тогда уйдет», — рассказал Садыр Жапаров.

И. о. президента премьер-министр подчеркнул, что оповестил собеседника о том, что в случае ухода он будет привлечен к ответственности.

Напомним, бывший президент ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев ушел с должности по собственному желанию. Вместо него назначен Бактыбек Сыдыков. Позже сотрудники аэропорта вышли на митинг с требованием отставки нового президента.

Бактыбек Сыдыков — депутат Жогорку Кенеша шестого созыва от партии «Республика — Ата Журт». Ранее он уже руководил «Манасом». С 2007 по 2010 год он был председателем правления ОАО «МАМ».

Он сын бывшего руководителя администрации президента, государственного советника главы страны Усена Сыдыкова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171014/
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