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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Стало известно, когда Алмазбека Атамбаева переведут в ИК № 47

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева уже сегодня переведут в исправительную колонию № 47 Бишкека. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

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По его словам, такое решение принято на заседании специальной комиссии ГСИН.

«Прекратил ли голодовку Алмазбек Атамбаев — пока неизвестно. Бывшего президента этапируют из столичного СИЗО-1 в колонию сегодня», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы. Он содержался в СИЗО ГКНБ. Во время беспорядков в ночь с 5 на 6 октября его освободили. 9 октября он вышел на митинг на площадь Ала-Тоо, а на следующий день его вновь задержали. Накануне Атамбаева перевели в СИЗО-1 Бишкека. В знак протеста он объявил голодовку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170983/
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