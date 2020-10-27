Стало известно, когда Алмазбека Атамбаева переведут в ИК № 47

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева уже сегодня переведут в исправительную колонию № 47 Бишкека. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

Читайте по теме Алмазбек Атамбаев пожаловался на условия содержания в СИЗО-1 Бишкека

По его словам, такое решение принято на заседании специальной комиссии ГСИН.

«Прекратил ли голодовку Алмазбек Атамбаев — пока неизвестно. Бывшего президента этапируют из столичного СИЗО-1 в колонию сегодня», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы. Он содержался в СИЗО ГКНБ. Во время беспорядков в ночь с 5 на 6 октября его освободили. 9 октября он вышел на митинг на площадь Ала-Тоо, а на следующий день его вновь задержали. Накануне Атамбаева перевели в СИЗО-1 Бишкека. В знак протеста он объявил голодовку.