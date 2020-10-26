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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Алмазбека Атамбаева перевели в СИЗО-1 Бишкека. Он объявил голодовку

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева перевели в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.

По его словам, бывшего главу государства содержат в подвальном помещении, где ранее содержали заключенных, приговоренных к смертной казни.

«В этой камере только сегодня подключили отопление. В помещении не работает канализация, двери постоянно открыты. Алмазбек Атамбаев объявил голодовку», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы. Он содержался в СИЗО ГКНБ. Во время беспорядков в ночь с 5 на 6 октября его освободили. 9 октября он вышел на митинг на площадь Ала-Тоо, а на следующий день его вновь задержали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170818/
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