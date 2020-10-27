Алмазбек Атамбаев пожаловался на условия содержания в СИЗО-1 Бишкека

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили Алмазбека Атамбаева в СИЗО-1 Бишкека.

Они рассказали 24.kg, что бывший президент содержится в четырехместной камере, расположенной на первом этаже. Вместе с ним находится еще один подследственный.

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В ходе беседы Алмазбек Атамбаев пожаловался на условия содержания, в частности на низкую температуру в камере.

«Бывший глава государства объявил голодовку. Он требует, чтобы судебные разбирательства проводились в открытом режиме, а также незамедлительного перевода в учреждение № 47. Процесс по делу Батукаева проходит закрыто. Кроме того, его должны были перевести из СИЗО ГКНБ в учреждение № 47 ГСИН, так как он нуждается в медицинской помощи. Однако на сегодняшний день он содержится в СИЗО-1», — отметили эксперты НЦПП.

Напомним, Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы. Он содержался в СИЗО ГКНБ. Во время беспорядков в ночь с 5 на 6 октября его освободили. 9 октября он вышел на митинг на площадь Ала-Тоо, а на следующий день его вновь задержали. Накануне Атамбаева перевели в СИЗО-1 Бишкека. В знак протеста он объявил голодовку.