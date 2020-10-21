Верховный суд не стал сегодня рассматривать дело об освобождении Батукаева

В Верховном суде не состоялось разбирательство по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщил адвокат Сергей Слесарев.
По его словам, заболел один из судей.
«Заседание отложено на 16 ноября. Мы ожидали, что в связи с изменениями, которые произошли в нашей стране, закон начнет работать. Алмазбек Атамбаев продолжает оставаться под стражей в СИЗО ГКНБ, по-прежнему в отношении него действуют два приговора. Никаких доказательств тому, что была коррупция в этом деле нет», — сказал Сергей Слесарев.
Сторонники бывшего президента начали расходиться.
Напомним, Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.
Бишкекский горсуд оставил приговор в силе.