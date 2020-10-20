21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-10.30 — отрезки улиц Панфилова, Темирова, Горького, Ашхабадской;
- 9.30-18.00 — село Орто-Сай (улица Иманалиева), 7-й микрорайон, 17-22, отрезки улиц Орозбекова, Фере, Мусоргского, Тоголока Молдо, Исанова, Ташкенской, жилмассивы «Дордой-2» (5-я улица), «Ак-Босого» (улицы Чуй-19 — Чуй-23), «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Шералиева, Кызыл-Адыр), «Колмо» (улицы Махатмы Ганди, Алыбаева, Кулиева, Медина, Достук);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Кирпичной, Чуйской, Древесной, микрорайон «Восток-5», 2, 34;
- 9.30-11.30 — 5-й микрорайон, 4, 19/3, жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, Максат, Тендик, Сейил, Жаштык);
- 11.00-13.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Кулатова, Элебаева;
- 13.00-15.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Дордой, Исакеева);
- 13.00-18.00 — «110-й квартал», отрезки улиц Кайназовой, Талды-Суйской, Буурдинской;
- 15.00-16.30 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Ахунбаева, Куйручук, Санжира).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Кырман» (улицы Айбек-Ата, Ынтымак, Достук, Ыссык-Кол, Кенеш), «Учкун», села Озерное (улицы Зеленая, Фрунзе), Кашка-Суу (улицы Медерова, Достук, Эркин), Берлик (улицы Сыдыкбека, Фабричная), Кок-Жар (улицы Кыял, Салкын);
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — села Комсомольское (улицы Веселая, Проектируемая, Раздольная, Западная, Тупик), Шалта (улицы Шукуралиева, Западная, Школьная), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Ала-Арчинская, Пионерская), Сокулук (улицы Восточная, МТФ, Первомайская, Ынтымак), Ак-Жол (улицы Шопокова, Победы), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Лавровых, Почтовая, Садовая, Советская, Фрунзе);
- 9.00-17.00 — села Восточное (улицы Киргизская, Новостройка, переулок Восточный), Саз (улицы Свобода, Ынтымак, Набережная, Бекбалаева, Дунганская), Первое Мая (улицы Калык, Джаштык, Малабек, Сырдыбай), Дон-Алыш (улица Доналыш);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Сеок (улицы Северная, Луговая, Фрунзе), Беловодское (улица Ленина), Александровка (улицы Ванахуна, Молодежная), Ак-Суу (улицы Пишпекская, Советская);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сары-Булак, Монолдор;
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Панфиловское (улицы Ключевая, Центральная, административное здание айыл окмоту), Каптал, город Каинды (улицы Юбилейная, Ленинградская);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Джер-Казар (улицы Молодежная, Фучика), Новопокровка (улицы Набережная, Алма-Атинская, Бяра, Линейная), Туз (улицы Максутбаева, Чикирова), Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Западная, Молодежная, Фрунзе, Хаваза, Садовая, Пионерская, Конечная), Норус (улицы Боконбаева, Сарбагышева);
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — села Чуй (улицы Октябрьская, Полевая, Пионерская), Кегети, Акматбек, имени Чапаева.
3Ошская область
- 9.00-18.00 — сельские управы Зулпуев, Дон-Булак, Алай, Жошолу, Уч-Добо, Сары-Таш, город Узген (часть).
4Баткенская область
- 9.00-18.00 — города Баткен (кварталы «Аэропорт», МСО, СМУ), Кызыл-Кия (улицы Асаналиева, Кулатова, Молодая Гвардия, Набережная, Рыскулова, Ак-Булак, Иродан, Жакыпова, Механизаторская, Мулобобу, Тынчтык, Ленина, Горького, Чехова, Юбилейная, 60 лет Киргизии, Маркса, Масалиева, Молодежная, Советская, Энгельса, 1-й микрорайон, район «Январский», рынок «Айбек»).