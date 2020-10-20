В Джалал-Абаде ввели ряд ограничений из-за распространения COVID-19

В Джалал-Абаде ввели ряд ограничений из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, в связи с ростом заболевших состоялось заседание городского штаба против COVID-19.

Штабом рассматривается вопрос о введении карантинного режима в Джалал-Абаде.

На неопределенный срок запретили работать владельцам кафе, закрыли футбольные поля и общественные бани. Будут также принимать жесткие меры, если в кафе количество посетителей будет превышать 50 человек.

Отмечается, что в городе работают мобильные бригады, которые проводят тестирование на COVID-19.

С марта в Джалал-Абадской области зарегистрировали 5 тысяч 867 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.