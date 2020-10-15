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Общество

С 20 октября проезд детей в Казахстан по свидетельству о рождении невозможен

Свидетельство о рождении несовершеннолетних граждан Кыргызстана и Казахстана теперь не будет являться документом, дающим право на пересечение государственной границы, включая авиасообщение между этими странами. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, еще 18 августа 2020 года вступил в силу протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Кыргызстана и Казахстана о порядке пребывания граждан КР в РК и РК в КР. Им предусмотрено, что с 20 октября пропуск через госграницу будет только по паспортам.

«При этом ранее выехавшие граждане сторон, не достигшие 16-летнего возраста и не имеющие действительного паспорта, при возвращении на родину должны будут предъявить свидетельство о рождении», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169316/
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