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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В Бишкеке к Дому правительства продолжают стягиваться сторонники Садыра Жапарова

В Бишкеке сторонники Садыра Жапарова вновь вышли на митинг к Дому правительства. На Старой площади уже собралось порядка 500 человек. Люди продолжают подходить. Часть из них приехала на своих машинах, часть привезли на автобусе.

Митингующие приехали из разных регионов Кыргызстана. Они требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Просят также ускорить процедуру назначения их лидера премьер-министром.

Напомним, что вчера глава государства вернул постановление парламента о назначении Садыра Жапарова главой правительства обратно в Жогорку Кенеш.

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков предложил рассмотреть вопрос по Садыру Жапарову на очередном заседании парламента. По данным пресс-службы главы государства, он направил письмо спикеру Жогорку Кенеша Канатбеку Исаеву. В нем говорится, что решения Жогорку Кенеша об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым, были возвращены аппаратом президента в парламент ввиду имеющихся нарушений законодательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169204/
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