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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Строительство инфекционной больницы в Бишкеке еще не закончено

Строительство новой инфекционной больницы в Бишкеке находится на стадии завершения. Об этом 24.kg сообщили в республиканском штабе.

«Больница состоит из четырех блоков. Подрядной организацией на сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и внутренней отделке здания. Завершается уборка помещений и благоустройство прилегающей территории вокруг. Монтируется мебель. В ближайшее время ожидается поставка медицинского оборудования», — сообщили в штабе.

Напомним, строительство новой инфекционной больницы из легких конструкций начато в июле 2020 года. Она рассчитана на 100 койко-мест. Проект финансируется за счет средств Фонда социального партнерства по развитию регионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169070/
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