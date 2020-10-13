Строительство инфекционной больницы в Бишкеке еще не закончено

Строительство новой инфекционной больницы в Бишкеке находится на стадии завершения. Об этом 24.kg сообщили в республиканском штабе.

«Больница состоит из четырех блоков. Подрядной организацией на сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и внутренней отделке здания. Завершается уборка помещений и благоустройство прилегающей территории вокруг. Монтируется мебель. В ближайшее время ожидается поставка медицинского оборудования», — сообщили в штабе.

Напомним, строительство новой инфекционной больницы из легких конструкций начато в июле 2020 года. Она рассчитана на 100 койко-мест. Проект финансируется за счет средств Фонда социального партнерства по развитию регионов.