Первый замглавы МВД навестил сотрудников, раненных во время митингов

Первый заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Суйун Омурзаков прибыл в ведомственный госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, замминистра встретился с сотрудниками, раненными в ходе беспорядков, произошедших в столице 4 и 5 октября. Узнал о текущем состоянии здоровья, потребностях пациентов.

«Первый заместитель министра внутренних дел, общаясь с находящимися на лечении милиционерами, сказал, что руководство МВД окажет необходимую помощь, для того чтобы они скорее выздоровели и вернулись в строй», — говорится в сообщении.