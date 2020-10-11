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Общество

Первый замглавы МВД навестил сотрудников, раненных во время митингов

Фото МВД. Суйун Омурзаков навестил раненных во время митингов милиционеров

Первый заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Суйун Омурзаков прибыл в ведомственный госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, замминистра встретился с сотрудниками, раненными в ходе беспорядков, произошедших в столице 4 и 5 октября. Узнал о текущем состоянии здоровья, потребностях пациентов.

«Первый заместитель министра внутренних дел, общаясь с находящимися на лечении милиционерами, сказал, что руководство МВД окажет необходимую помощь, для того чтобы они скорее выздоровели и вернулись в строй», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168769/
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