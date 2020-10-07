Сторонники Аиды Саляновой против назначения Садыра Жапарова главой кабмина

В Бишкеке около здания Свердловского районного суда проходит митинг сторонников экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

На акцию протеста пришла депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко. Она заявила, что в Кыргызстане произошла третья народная революция.

«Никто не может оспорить результаты революции, потому что причиной этому являются суды и судьи, которые принимают незаконные решения. Сегодня полностью сменилась власть. Народ формирует будущее, и мы не позволим еще раз обмануть его», — сказала Наталья Никитенко.

Нардеп отметила, что вчера и сегодня парламент собирается на заседание. Последняя миссия депутатов — создать правительство народного доверия. Однако произошла попытка представить кандидатом в премьер-министры человека, который совершенно не имеет на это права.

«Этот человек называет себя избранным премьер-министром. Кворума не было, его (Садыра Жапарова. — Прим. 24.kg) избрание не легитимно. Его кандидатура не была выдвинута народом. Такие люди могут привести к беспорядкам между согражданами, не должны находиться на ключевых позициях», — сказала Наталья Никитенко.

Ее поддержали другие митингующие. По их словам, Садыр Жапаров пришел на площадь только для того, чтобы себя пропиарить.

Участники акции протеста намерены требовать отставки председателя Верховного суда.