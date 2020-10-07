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Общество
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Освобождение Азиза Батукаева

Сторонники Аиды Саляновой против назначения Садыра Жапарова главой кабмина

В Бишкеке около здания Свердловского районного суда проходит митинг сторонников экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

На акцию протеста пришла депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко. Она заявила, что в Кыргызстане произошла третья народная революция.

«Никто не может оспорить результаты революции, потому что причиной этому являются суды и судьи, которые принимают незаконные решения. Сегодня полностью сменилась власть. Народ формирует будущее, и мы не позволим еще раз обмануть его», — сказала Наталья Никитенко.

Нардеп отметила, что вчера и сегодня парламент собирается на заседание. Последняя миссия депутатов — создать правительство народного доверия. Однако произошла попытка представить кандидатом в премьер-министры человека, который совершенно не имеет на это права.

«Этот человек называет себя избранным премьер-министром. Кворума не было, его (Садыра Жапарова. — Прим. 24.kg) избрание не легитимно. Его кандидатура не была выдвинута народом. Такие люди могут привести к беспорядкам между согражданами, не должны находиться на ключевых позициях», — сказала Наталья Никитенко.

Ее поддержали другие митингующие. По их словам, Садыр Жапаров пришел на площадь только для того, чтобы себя пропиарить.

Участники акции протеста намерены требовать отставки председателя Верховного суда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168115/
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