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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Садыр Жапаров рассказал, что намерен делать на посту премьер-министра

Экс-депутат Садыр Жапаров, которого коалиция парламентского большинства выдвинула на пост премьер-министра, дал интервью «Пятому каналу».

По его словам, он выступает за мирный путь и поэтому просит всех участников протестов разойтись. Он отметил также, что у него есть разработанная программа как кандидата на пост главы правительства и он ее представит. Политик попросил всех вернуть посты и должности, которые были получены путем самозахвата.

Он считает, что для эффективной работы следует собрать всех министров или замминистров, а также глав остальных ведомств и дать задание — начать свою работу.

МВД и ГКНБ сейчас бездействуют. Кроме того, он выступает за новые назначения.

Садыр Жапаров не разъяснил свое отношение к Координационному совету, но пообещал, что завтра встретится с его представителями.

Ранее парламентарии дали письменное одобрение назначить Садыра Жапарова и. о. премьер-министра. Он был осужден и отбывал наказание в колонии. Его освободили после вчерашних беспорядков в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168001/
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