Молодые митингующие недовольны новыми кадровыми назначениями

Молодое поколение митингующих недовольно новыми кадровыми назначениями. Об этом они заявили на стихийном митинге у стен национальной телерадиокорпорации, где собралось около 200 человек.

«Мы не признаем Координационный совет. Мы хотим видеть молодых и новых политиков, а не старых чиновников и министров. Мы хотим новый, народный Координационный совет во главе с Сапаром Исаковым. Пусть вокруг него соберутся новые молодые лидеры», — сказал один из представителей молодежи.

Фото 24.kg. Митинг у здания ОТРК

О своем недовольстве митингующие захотели рассказать в прямом эфире ОТРК. Возле здания телекорпорации между ними произошел конфликт. Общественный деятель Рита Борбукеева призвала молодежь к спокойствию. Но ей не дали договорить, вырвав громкоговоритель из рук.

Добавим, что молодому поколению дали время в прямом эфире, от них на ОТРК выступят пять представителей.