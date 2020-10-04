20:03
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В ЦИК поступило 108 жалоб

В ЦИК поступило 108 жалоб на нарушения в ходе голосования. Об этом на пресс-конференции сообщил член избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров.

По его словам, нагрузка очень большая, поэтому дать разбивку по регионам он пока не может. Большая часть жалоб на подвоз избирателей, подкуп, препятствие к волеизъявлению. По всем заявлениям проводится проверка.

Представитель МВД отметил, что 11 обращений по факту подкупа голосов зарегистрированы в ЕРПП. Проводится проверка. Кроме того, досудебное производство началось по факту нападения на съемочную группу «Азаттыка» в Таласской области. 

В Кыргызстане проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша. По стране открыты 2 тысячи 430 участков и 45 — за рубежом. Голосование завершится в 20.00. К 22.00 ЦИК готова представить предварительные итоги выборов депутатов парламента седьмого созыва.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167450/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Представитель УИК заявил, что фотографировать бюллетень можно. ЦИК разберется
Выборы-2020. Самая высокая явка избирателей в городе Ош
Выборы-2020. Наблюдатели зафиксировали факт голосования за другого человека
Выборы-2020. В МВД и ГП десять партий направили заявления о нарушениях
На многих избирательных участках не соблюдается социальная дистанция
Окончательные итоги выборов будут известны после ручного подсчета голосов
Избиратели Бишкека жалуются, что им не выдают на участках перчатки и маски
Актер Бектемир Мамаюсупов сфотографировал бюллетень. На него составили акт
Маски с меткой. ЦИК не знает, повлияют ли они на ход выборов
Наблюдатели зафиксировали нарушения на нескольких избирательных участках
Популярные новости
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не&nbsp;только документ, но&nbsp;и&nbsp;копию Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не только документ, но и копию
Бишкекчане жалуются на&nbsp;холод в&nbsp;квартирах. В&nbsp;мэрии сказали, когда ждать отопления Бишкекчане жалуются на холод в квартирах. В мэрии сказали, когда ждать отопления
Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в&nbsp;Россию Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в Россию
Бизнес
Новый автомобиль Hyundai в&nbsp;рассрочку от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Новый автомобиль Hyundai в рассрочку от «Халык Банка»
Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с начала года!
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают совместную акцию Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию
Детей с&nbsp;ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования
4 октября, воскресенье
20:02
В Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас В Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что пр...
20:00
Представитель УИК заявил, что фотографировать бюллетень можно. ЦИК разберется
19:45
Выборы-2020. В ЦИК поступило 108 жалоб
19:35
Выборы-2020. Политические партии потратили на кампанию 669 миллионов сомов
19:31
Выборы-2020. Самая высокая явка избирателей в городе Ош