Выборы-2020. В ЦИК поступило 108 жалоб

В ЦИК поступило 108 жалоб на нарушения в ходе голосования. Об этом на пресс-конференции сообщил член избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров.

По его словам, нагрузка очень большая, поэтому дать разбивку по регионам он пока не может. Большая часть жалоб на подвоз избирателей, подкуп, препятствие к волеизъявлению. По всем заявлениям проводится проверка.

Представитель МВД отметил, что 11 обращений по факту подкупа голосов зарегистрированы в ЕРПП. Проводится проверка. Кроме того, досудебное производство началось по факту нападения на съемочную группу «Азаттыка» в Таласской области.

В Кыргызстане проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша. По стране открыты 2 тысячи 430 участков и 45 — за рубежом. Голосование завершится в 20.00. К 22.00 ЦИК готова представить предварительные итоги выборов депутатов парламента седьмого созыва.