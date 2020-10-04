Выборы-2020. В ЕРПП зарегистрировано 15 фактов нарушений и преступлений

В ЕРПП на 17.00 зарегистрировано 15 фактов нарушений и преступлений. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления Министерства внутренних дел Султан Макилов.

По его словам, больше всего фактов зафиксировано в Джалал-Абадской области — пять, в Ошской и Бишкеке — по три, в Чуйской — четыре.

«Из них зарегистрировано девять преступлений по подкупу избирателей и воспрепятствованию голосованию и шесть проступков, в основном хулиганство. По всем фактам проводится досудебное производство», — добавил Султан Макилов.