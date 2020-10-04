За время с начала голосования в Центризбирком поступила 21 жалоба

На 12.00 в координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила 21 жалоба. Об этом сегодня на брифинге сообщил член Центризбиркома Тынчтыкбек Шайназаров.

По его словам, жалобы касались неполадок в работе автоматизированных урн, идентификационного оборудования, мониторов, нарушений в день тишины. Были жалобы на то, что телеканалы показывают агитационные ролики, неправильные расположения кабинок.

«На одном участке не пропускают бюллетени некоторые урны, есть жалоба, что раздают деньги, возле урн сидят люди, есть подвоз избирателей, выдают с масками и отмеченные бюллетени, не дают перчатки. Поступают жалобы членам ЦИК от партий и граждан о нарушениях возле участков и на участках. Хотел бы заверить, что везде принимают меры органы внутренних дел. Идет немедленное реагирование», — подчеркнул Тынчтык Шайназаров.