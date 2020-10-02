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Общество

Увеличение количества регулярных авиарейсов в Россию зависит от эпидситуации

Увеличение количества регулярных авиарейсов из Кыргызстана в Россию зависит от эпидемиологической ситуации в наших странах. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев.

По его словам, на данный момент проводятся переговоры с российской стороной по увеличению количества регулярных рейсов. «Как вы знаете, и в России и в Кыргызстане ситуация с коронавирусом нестабильная. В случае, если ситуация стабилизируется, в планах есть увеличение их количества», — рассказал он.

Напомним, что в связи со снятием ограничений на перемещение граждан между Россией и Кыргызстом с 24 сентября авиакомпании «Аэрофлот» и «Авиатрафик» возобновили регулярные полеты по маршруту Москва — Бишкек по одному рейсу в неделю.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167203/
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