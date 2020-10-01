Объемы туристического бизнеса в Кыргызстане упали на 80-90 процентов

Объемы турбизнеса в Кыргызстане сократились на 80-90 процентов. Об этом сообщила пресс-служба департамента туризма.

По ее данным, в 2019 году экспорт составил $610 миллионов, инвестиции — $400 миллионов, валовая добавленная стоимость — $430 миллионов. В 2020-м не ожидается достижение и половины этих объемов.

«Из-за вспышки коронавирусной инфекции деятельность турбизнеса резко сократилась. Поездки и туры в республику отменены на более чем 90 процентов. С 20 марта текущего года приостановлены все международные воздушные сообщения, за исключением трех маршрутов с Россией. Рынок авиабилетов пал — их продажи практически свелись к нулю», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что на данное время только зарегистрированных субъектов, связанных с сектором туризма, — более 100 тысяч.