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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Что должен знать избиратель, находящийся за рубежом

Парламентские выборы в Кыргызстане состоятся завтра, 4 октября. Голосование пройдет и за рубежом, где открыли 45 участков.

По данным ГРС, за пределами республики зарегистрированы 32 тысячи 580 кыргызстанцев, имеющих право проголосовать.

В ЦИК пояснили: это те, кто состоит на учете в дипломатических представительствах КР. Они включены в избирательные списки.

24.kg подготовило памятку о том, что нужно знать кыргызстанцам, находящимся за рубежом и желающим участвовать в голосовании.

1

Я оказался за границей в день выборов, где и как я могу проголосовать?

Если вы не состоите на консульском учете в дипломатических представительствах Кыргызстана и не зарегистрированы, то есть не проживаете постоянно за границей, а приехали в отпуск или краткосрочную командировку и не встали до 19 сентября на временный консульский учет, то исполнить свой гражданский долг в другой стране вы не сможете.

2

4 октября меня не будет в Кыргызстане, могу ли я на своем избирательном участке получить открепительный талон (форма № 3) и проголосовать по нему?

Раньше такая норма существовала в положении ЦИК, но потом ее исключили, чтобы избежать возможных подтасовок. Вы сможете участвовать в выборах только в том случае, если включены в список избирателей на территории консульства или посольства Кыргызстана. Списки формируют сотрудники дипломатических миссий.

3

Я живу и работаю за границей постоянно. Как узнать, внесен ли я в список избирателей?

За 80 дней до дня голосования сотрудники посольства или консульства составляют перечень наших соотечественников, которые зарегистрированы и сдали биометрику. Проверить себя в списке можно было до 19 сентября включительно.

4

Я не проверил себя в списке до 19 сентября, а потом выяснилось, что меня в нем нет. Что нужно сделать, чтобы меня в список внесли?

Списки составляются только на основании данных о зарегистрированных в посольстве или консульстве граждан, сдавших биометрику. Представители дипмиссий автоматически вносят таких кыргызстанцев в перечень. Если вы не уточнили, есть ли вы в списке до 19 сентября, а в день выборов обнаружили, что вас в нем нет, но при этом состоите на учете и сдали биометрику, то можете направить жалобу в ЦИК с указанием страны временного проживания, имени и фамилии главы дипломатического представительства. Но проголосовать вы, увы, все равно не сможете.

5

Я знаю, что в день выборов меня не будет в Кыргызстане, могу ли я проголосовать досрочно?

Вы сможете проголосовать досрочно и на дому (члены УИК приедут к вам) только 3 октября. Но заявку вы должны предоставить в участковую избирательную комиссию не позднее, чем за три дня до даты выборов, то есть 2 октября с указанием причины, почему решили исполнить свой гражданский долг раньше.

6

Где за рубежом есть избирательные участки?

Согласно законодательству, участки открываются в день выборов, 4 октября в 8.00, и закрываются в 20.00 на территории консульств или посольств. Именно там избиратель сможет проголосовать. Всего таких участков 45.

7

Нужны ли мне дополнительные документы, кроме паспорта, чтобы проголосовать за границей?

Дополнительные документы не требуются. Вам достаточно (если вы состоите на учете и сдали биометрику) прийти на избирательный участок с паспортом.

8

Я потерял ID-карту. Смогу ли я за рубежом проголосовать по загранпаспорту?

Не переживайте. Система идентификации прочитает штрих-код и с загранпаспорта.

9

Сможет ли кто-нибудь воспользоваться моим голосом, если я не смог в день выборов прийти на свой участок, так как находился за пределами страны?

Это невозможно. Специальное оборудование опознает гражданина по его биометрическим данным, которые являются строго индивидуальными, и никто другой не сможет воспользоваться ими, чтобы проголосовать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167050/
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