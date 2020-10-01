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Общество

Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в Россию

Со снятием ограничений на въезд кыргызстанцев в Российскую Федерацию улететь в эту страну проще не стало. Одни не могут приобрести авиабилет, другие выкупили их еще до карантина, но не получается перенести дату вылета, третьи жалуются на резкое повышение цен.

Официально в Россию сейчас выполняют только два рейса в неделю авиакомпании «Аэрофлот» и «Авиатрафик». Но фактически самолеты летают чуть ли не чаще, чем до введения карантина, вот только попасть на рейсы могут не все. В ситуации разбиралась журналист 24.kg.

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Двухлетней внучке Нодирахан Абдурахмановой из Ала-Букинского района на 5 октября назначена в Санкт-Петербурге операция на глаза. У нее ретинопатия. Операцию отложили на 26 октября из-за того, что они не смогли вовремя прилететь.

«Но и на 26 октября не удается приобрести билет. До этого покупали в районном центре в одной из турфирм, а сейчас им не разрешают продавать билеты. А в Бишкек у меня нет возможности ехать. К тому же цены выросли в два раза. Так как мы из малообеспеченной семьи, нам операцию оплачивает общественный фонд из Москвы. Если мы упустим эту возможность, в следующий раз ее может не быть», — сетует Нодирахан Абдурахманова.

Кыргызстанка Евгения заявила 24.kg, что ее битва за билеты продолжалась неделю. «У нас должна быть операция 19 октября в Санкт-Петербурге. Неделю бегаем везде, не можем купить билеты. В кассы «Аэрофлота» и «Авиатрафика» не пробиться, на звонки они не отвечают. Вчера ездили в МИД, тоже отказались помочь. До этого в одной кассе сказали, что билеты есть только из Оша, посчитали нам на троих — ребенок и двое сопровождающих — 125 тысяч сомов в одну сторону. Операция — 300 тысяч рублей. Мы эти деньги год собирали, чтобы сделать операцию ребенку на оба глаза. Ребенок — инвалид по зрению», — рассказала она.

Спекуляция билетами просто страшная. Мало того, что цены ненормальные, так и купить их по условиям, которые создали, крайне тяжело. У нас все документы на руках, приглашение от российской клиники есть, но все равно пробиться было сложно.

Евгения

Эшмат Абдумажитов, который третий день стоит в очереди за билетом у офиса продаж авиакомпании «Аэрофлот», сообщил 24.kg, что стоимость меняется просто на глазах. «Вчера утром билеты продавали по 17 тысяч сомов, после обеда — около 24 тысяч. После сказали, что можно онлайн приобрести, но там цены выросли до 32-50 тысяч сомов в одну сторону. Непонятно, почему так завышают стоимость», — пожаловался он.

К зданию офиса продаж авиакомпании «Аэрофлот» люди ходят каждый день как на работу. Атмосфера крайне напряженная, очередники конфликтуют и даже дерутся за билеты.

Получить официальный комментарий представительства по-прежнему не удается. Между тем в Агентстве гражданской авиации 24.kg рассказали, что чартерные рейсы по три-четыре раза в неделю осуществляют четыре авиакомпании — «Аэрофлот», «Авиатрафик», S7 airlines, «Уральские авиалинии».

Тому свидетельство — и расписание полетов на официальном сайте аэропорта «Манас», которое показывает, что, действительно, авиакомпании осуществляют больше рейсов, чем официально заявлено. Причем летают не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие города России.

В турфирмах происходящее объясняют тем, что авиакомпании сейчас отправляют тех, кто не смог вылететь во время карантина.

Но кыргызстанке Людмиле, которая купила билет еще в январе, чтобы улететь в Москву летом, отказали в переносе даты, сославшись на отсутствие мест на ближайшие полтора месяца. «В компании уверяли: как только авиасообщение возобновят, билеты можно будет перерегистрировать на удобную дату, они действительны до конца года, причем сделать это можно по телефону. И что в результате? Оказалось, что возможности улететь нет и не предвидится. Мне предложили позвонить в ноябре, к тому времени какие-то возможности могут появиться», — рассказала она.

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В отечественной компании «Авиатрафик» сказали, что билеты на октябрь распроданы. На ноябрь продажи пока не открывают. Причина — нестабильная эпидемиологическая ситуация. «Раньше мы выполняли семь-восемь рейсов в неделю. Сейчас только один — по пятницам. Всех пассажиров, которые покупали билеты на март, апрель, посадили на первые рейсы», — сообщили редакции.

Очевидно, что двух официально разрешенных рейсов в неделю для кыргызстанцев недостаточно. Но все, кто может повлиять на ситуацию, предпочитают в нее не вмешиваться.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166947/
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