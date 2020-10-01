Студенты из Кыргызстана не могут вылететь в Россию на обучение. Просят помощи

Кыргызстанские студенты, обучающиеся в России, просят организовать вывозной рейс в РФ. Об этом они написали в открытом письме на имя президента Сооронбая Жээнбекова, в МИД и Министерство образования и науки.

Студенты просят увеличить количество рейсов не только в Москву, но и в другие города России.

«На протяжении месяца мы пытались получить ответ от правительства, консульства и МИД РФ в Кыргызстане, Министерства образования и науки, служащих контрольно-пропускных пунктов и других уполномоченных органов на вопрос о том, когда будут открыты границы России для иностранных студентов. Учебный год начался, однако тысячи студентов остались без ответа», — говорится в письме.

В связи с этим студенты просят главу государства посодействовать в решении вопроса.

«Мы обязуемся по приезде пройти двухнедельную самоизоляцию и дважды пройти тест на выявление коронавирусной инфекции методом ПЦР в связи со сложной эпидемиологической ситуацией», — обещают кыргызстанские студенты.