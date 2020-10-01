Как регионы Кыргызстана готовятся к предстоящим холодам

До начала отопительного сезона 2020-2021 годов осталось совсем немного. Из-за пандемии коронавируса особое внимание уделяют тому, чтобы по стране не было перебоев с электроэнергией и теплом. Мы выяснили, как готовятся к предстоящим холодам в регионах страны.

Ремонты за свой счет

У госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго» 134 котельные во всех регионах. Из них 54 работают на угле, 32 — на электроэнергии, 28 — на мазуте, 20 — на природном газе. Ежегодно для прохождения сезона предприятие закупает около 20 тысяч тонн мазута, 33,5 миллиона кубометров газа, 70 тысяч тонн угля и 65 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Государственные субсидии «Кыргызтеплоэнерго» составляют 1 миллиард 208 миллионов сомов.

Из них около 90 процентов уходит на закупку топлива. Перечисляют средства в течение года. Поэтому многие поставщики топлива знают, что ждать оплаты придется несколько месяцев.

«На 95-99 процентов котельные готовы. Идет приемка со стороны Госэкотехинспекции. Они каждый год котлы проверяют и составляют акты о допуске к отопительному сезону», — рассказал 24.kg заместитель генерального директора госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго» Айбек Джурунов.

Он отметил, что ремонт делают в основном за счет собственных средств компаний, входящих в «Кыргызтеплоэнерго». Это деньги от абонентов. На них в том числе закупают и запчасти для котельных.

«Из-за пандемии собираемость средств уменьшилась, но мы работаем с потребителями по погашению долгов. Например, в прошлом году мы сделали акцию, что при полном погашении задолженности пени списываем. В этом году люди просят списать пени, возможно, до начала отопительного сезона вновь проведем подобную акцию», — заключил Айбек Джурунов.

Будет ли Бишкек с теплом

Жителям столицы тепло подает не только «Бишкектеплосеть», но и «Бишкектеплоэнерго». Компания обслуживает те части города, куда не доходят магистральные трубопроводы ОАО «Бишкектеплосеть» — микрорайон «Джал», Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин. Всего оно подает тепло в 605 многоэтажных домов. Общее число абонентов коммунального предприятия — 33 тысячи 189 человек, 12 объектов здравоохранения, 40 школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 прочих бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей.

На балансе «Бишкектеплоэнерго» 66 котельных: по 22 работают на природном газе и угле, 11 — на электроэнергии и 11 — комбинированные.

«К сезону подготовлены 62 котельные. Мы заменили 2,5 километра изношенных тепловых сетей. Кроме того, демонтировали старые и установили новые дымовые трубы на котельных «Илбирс» и «Ротор». В котельной «Ботсад» два котла REX-450 заменили новыми — фирмы ROSSEN мощностью по 4,5 мегаватта», — рассказал директор «Бишкектеплоэнерго» Байымбет Байгараев.

На 1 сентября 2020 года к сезону подготовили 243 из 356 домов, находящихся на техобслуживании «Бишкектеплоэнерго». Завершают ремонт газовых и паровых котлов, насосов, газового оборудования.

«Для прохождения отопительного сезона нашим котельным надо 4 тысячи 32,87 тонны угля, 24 миллиона кубометров природного газа и 19,3 тысячи киловатт-часов электроэнергии. На складах более 1 тысячи тонн угля. Остальной объем будем закупать в течение отопительного сезона», — рассказал Байымбет Байгараев.

К отопительному сезону готовы

В Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования заверяют, что на сегодня все ремонтные работы на стадии завершения и можно сказать, что к отопительному сезону готовы. Министерства и ведомства, предприятия топливно-энергетического комплекса приняли меры по заготовке топлива, ремонту оборудования, строительству и реконструкции электрических и тепловых сетей.

ГКПЭН держит на особом контроле бесперебойную подачу электроэнергии на объекты, используемые для лечения коронавируса и пневмонии.

«По графику ремонт завершат до 1 ноября 2020 года. Конечно, пандемия сказалась, были небольшие задержки с его началом. Поэтому в этом году работы затянулись, так бы раньше закончили. Что касается предприятий, которые финансируют из госбюджета, есть небольшие задержки. Но они все равно ведут ремонт», — отметил в беседе с 24.kg начальник управления электроэнергетики ГКПЭН Марат Жээнбеков.

Местные власти активизируют работу по открытию топливных баз и пунктов реализации угля населению.

В январе — августе в Кыргызстане добыли более 1 миллиона тонн угля. В целом по республике его добыча увеличилась на 7 тысяч тонн. Всего планируют открыть 768 топливных базы и пунктов продажи топлива.