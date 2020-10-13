Давление на учителей и равнодушие Минобразования. Что происходит в школе «Ариэл»

Новый учебный год доставляет много хлопот родителям, а для мам и пап учащихся школы «Ариэл» он сопровождается нервотрепкой, которой могло и не быть. Учебное заведение выбито из привычного ритма работы, подняли оплату за обучение, а некоторых детей попросили уйти из школы.

Родители обратились в редакцию 24.kg попыталось разобраться, что сегодня происходит в успешном учебно-воспитательном комплексе, выпускники которого становились обладателями золотого сертификата ОРТ.

Поступили в одну школу, оказались в другой

Родители учеников пожаловались на самоуправство и незаконные действия нового руководства учебного заведения — граждан Кореи.

«Ариэл» переименовали в УВК «Саран Глобал Академи». Но вновь поступающим администрация говорит, что это новая школа. Ее руководство поменяло педагогический состав, программу, условия обучения и стоимость контрактов.

Больше всего родители возмущены тем, что в школе теперь пропагандируется христианский образ жизни, хотя она светская.

Учредителями новой школы являются граждане Кореи — генерал в отставке Бэ Янг Хонг, его супруга Ю Джин Рок и финансист Бек Сен Джун.

Как все начиналось

Учебно-воспитательный комплекс «Ариэл» был основан в 2003 году по инициативе трех педагогов Кыргызстана Альфии Вахитовой, Аллы Романенко и Людмилы Вербовской. Все трое стали учредителями новой школы.

«Мы начали с трех учеников подготовительного класса. За три года мы дошли до четырех классов начальной школы с количеством учеников 75 человек. Здесь было все необходимое для обучения. Нам помогали разные люди на добровольной основе, в том числе и благотворительные фонды», — рассказывает Алла Романенко.

По ее словам, в 2006 году волонтеры из Южной Кореи обратились к основателям школы с предложением о сотрудничестве. Три года иностранцы оказывали благотворительную помощь учебному заведению. Но в 2009-м корейская сторона поставила условие: либо они входят в состав учредителей, либо всякая помощь прекращается. Требование выполнили. Четыре человека с корейской стороны и трое — граждане Кыргызстана — таким стал состав учредителей УВК «Ариэл».

«Корейские партнеры уверяли, что у них нет корыстных целей, они никогда не будут вмешиваться в дела школы, а только хотят сделать доброе дело для кыргызстанцев», — отмечает Алла Романенко.

Один из новых учредителей Ли Жу Хи, который на тот момент являлся директором корейского общественного благотворительного фонда «Друзья Кыргызстана», построил новое здание для УВК «Ариэл» в 3-м микрорайоне, куда они переехали.

«Спустя время новоизбранный директор фонда «Друзья Кыргызстана» Бэ Янг Хонг в присутствии сотрудников посольства Южной Кореи в КР также заявил, что здание построено для УВК «Ариэл» и передано школе», — добавляет Людмила Вербовская.

Основатели подчеркивают, что необходимой мебелью, учебниками и техникой школу оснастила группа учителей из Южной Кореи, которые приезжали в Кыргызстан по обмену. Помимо этого, они подарили школе две квартиры.

Территория, где расположена школа, арендована на 49 лет корейским благотворительным фондом «Друзья Кыргызстана».



Разлад

В октябре 2019-го из состава учредителей вышли Людмила Вербовская и Альфия Вахитова. Родители и педагоги не исключают, что на них оказывалось давление.

Отношения между кыргызскими и корейскими учредителями стали ухудшаться в 2012 году, когда в состав совета вошел еще один гражданин Южной Кореи Бэ Янг Хонг, действующий директор корейского благотворительного фонда «Друзья Кыргызстана», ныне председатель учредительского совета школы «Ариэл» и основатель новой школы «Саран Глобал Академи».

С кыргызской стороны осталась лишь Алла Романенко и шесть учредителей-иностранцев.

Педагоги рассказали, что именно с этого момента корейская сторона начала самовольно продавать имущество «Ариэла», в частности одну из квартир и автобус, который находился на балансе школы. Помимо этого, Аллу Романенко перестали приглашать на учредительские собрания, ограничили доступ к документам. Теперь не пускают даже на территорию школы.

В 2020 году корейские учредители решили на базе «Ариэла» открыть другое учебное заведение под названием «Саран Глобал Академи». 20 августа Министерство образования аннулировало лицензию УВК «Ариэл» по заявлению исполняющей обязанности директора школы Гульмиры Сейитказиевой.

Родители уверены, что новые учредители запланировали захват интеллектуальной и материальной собственности УВК «Ариэл». Они требуют восстановить справедливость, вернуть все права, собственность и учителей своей школы.

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Родителей учеников УВК «Ариэл» нынешнее руководство оставило в безысходном положении, заявив о закрытии школы перед началом учебного года. Поэтому многие решили перейти в «Саран Глобал Академи». Однако перевели не всех детей.

Дочь Айнуры страдает ДЦП. Девочка с инвалидностью училась в «Ариэле» с первого класса на бесплатной основе. Сейчас она в шестом. В августе мать узнала, что дочь исключили. Она написала заявление в правоохранительные органы. В ответ нынешний директор школы «Саран Глобал Академи» Светлана Никитенко предложила восстановить ребенка на платной основе обучения с условием, что она отзовет свои заявления и попросит у нее прощения. Айнура считает, это унижением и шантажом.

Запутали всех, а страдают дети

По данным портала судебных актов act.sot.kg , Гульмира Сейитказиева обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере, совершенным группой лиц с использованием служебного положения, в подделке и использовании поддельных, заведомо ложных документов.

Путаница вводит родителей в ступор. Вместо одной школы теперь две — «Саран Глобал Академи», ее возглавляет Светлана Никитенко, и УВК «Ариэл», где и. о. директора числится Гульмира Сейитказиева.

Как мог такой человек стать директором школы?

Родители обратились с вопросами в Министерство образования. На встрече с замглавой ведомства Нурланом Омуровым они также потребовали не выдавать лицензию «Саран Глобал Академи».

«Если владельцы школы «Саран Глобал Академи» представят требуемые для выдачи лицензии документы, мы ее выдадим», — заявил чиновник.

Мы не можем изучать, какая это была школа, кем были и есть ее учредители. Использованию поддельных документов и репутации учредителей мы оценку давать тоже не можем. Нурлан Омуров

Ответ замминистра родителей не удовлетворил.

«Значит, руководить образовательной деятельностью школы могут фигуранты уголовного дела, которые не имеют никакого отношения к педагогике и образованию? Чему они будут обучать детей», — возмущается и основатель УВК «Ариэл» Алла Романенко.

Наша школа – наши правила

связалось также с и. о. директора Гульмирой Сейтказиевой. Она рассказала, что корейские учредители подали иск в отношении Аллы Романенко, чтобы принудительно вывести ее из состава учредителей. Причина — она не принимает участия в жизнедеятельности школы.

«УВК «Ариэл» не закрылся, у здания закончился срок аренды. Корейская сторона изыскивает средства, чтобы найти помещение или построить новое здание, но только после вывода Аллы Романенко из учредительского совета», — сказала Гульмира Сейтказиева.

Она отметила, что здание школы «Ариэл» теперь арендует «Саран Глобал Академи». Никакого нарушения, считает, в этом нет. Учредителем обоих школ является Бэ Янг Хонг. По ее словам, никто не имеет права претендовать на имущество школы, потому что оно принадлежит фонду «Друзья Кыргызстана».

Гульмира Сейтказиева также прокомментировала претензии Айнуры, дочь которой исключили из школы.

В законе нет нормы, что частные школы обязаны принимать детей с ОВЗ на льготной основе. Гульмира Сейтказиева

«Она требует бесплатного обучения для своей дочери. Где в законе написано, что частные школы должны предоставлять детям такие льготы? Если вынесут такой закон, то добро пожаловать», — говорит Гульмира Сейтказиева.

Первая четверть скоро закончится, а родители учащихся школы «Ариэл» до сих пор в подвешенном состоянии. Перевод в другие учебные заведения это прежде всего большой стресс для деток. Соглашаться на условия нового руководства школы — себе дороже. Министерство образования и науки предпочитает оставаться в стороне.