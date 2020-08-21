12:53
USD 77.74
EUR 92.02
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Частные школы готовы к офлайн-обучению. Просят у правительства разрешения

Частные школы просят правительство разрешить работать в традиционном режиме. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила коммерческий директор ШКО «Абитуриент» и УОК «Светоч плюс» Екатерина Касымова.

Читайте по теме
Представители частных школ просят власти разрешить им работать с 1 сентября

Она напомнила, что ассоциация «Союз образовательных учреждений» уже направила обращение с просьбой выработать индивидуальный подход к частным школам, создать экспертную комиссию, которая будет проверять, может ли та или иная организация выполнять все требования госсанэпиднадзора.

«Кроме того, необходимо предоставить родителям право выбирать форму обучения для их детей. Частные школы могут предоставить оба варианта — и традиционный и онлайн», — отметила она.

Екатерина Касымова добавила, что многие родители требуют создать условия для офлайн-обучения.

«Во время локдауна они могли контролировать процесс, но сейчас все вернулись на работу, только единицы сидят дома и могут помогать детям», — пояснила представитель частной школы.

По словам Екатерины Касымовой, во многих частных школах ребенок находится целый день, готовит домашнюю работу, посещает кружки.

Оставляя детей на дистанционном обучении, тем самым создаем препятствия для выхода на работу родителям.

Екатерина Касымова

По ее словам, эффективность у обучения в режиме онлайн низкая, особенно в младшей школе, потому что ученикам сложно концентрироваться, надо двигаться, а учителю сложно проконтролировать их.

Она добавила, что во многих странах уже вернулись к традиционной форме обучения, и вспышки заболевания в них не произошло.

«В Министерстве образования отреагировали на наше обращение, чиновники инициируют встречу с представителями частных образовательных организаций. Но вопрос остается нерешенным. Мы просим правительство обратить на это внимание», — отметила Екатерина Касымова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163012/
просмотров: 587
Версия для печати
Материалы по теме
Онлайн-обучение в частных школах приведет к увольнениям
Учеба в школах в условиях пандемии. Минобразования представило рекомендации
Минобразования утверждает, что все школы готовы к новому учебному году
Студенты на удаленке, или Плюсы и минусы дистанционного обучения
В колледжах учебный год начнется в дистанционном режиме
Обучение в вузах Кыргызстана начнется в дистанционном режиме
Учеба на дистанционке. Как подготовиться морально
Цифра дня. 156 тысяч 430 детей пойдут в первый класс в новом учебном году
Первоклассники будут учиться в традиционном режиме, остальные — онлайн
В Минобразования рассказали о порядке зачисления абитуриентов в колледжи
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончался один человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
ВОЗ призывает страны больше не&nbsp;вводить карантин из-за коронавируса ВОЗ призывает страны больше не вводить карантин из-за коронавируса
Возврат обычного режима обучения в&nbsp;школе: за&nbsp;и&nbsp;против Возврат обычного режима обучения в школе: за и против
Бизнес
Дыши в&nbsp;любом положении Дыши в любом положении
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
&laquo;Яндекс.Такси&raquo; превратился в&nbsp;&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; «Яндекс.Такси» превратился в «Яндекс Go»
Как отправить перевод в&nbsp;Казахстан не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Как отправить перевод в Казахстан не выходя из дома?
21 августа, пятница
12:45
Девочки из Кыргызской федерации незрячих приготовили обед для медиков Девочки из Кыргызской федерации незрячих приготовили об...
12:33
Онлайн-обучение в частных школах приведет к увольнениям
12:28
Мне предлагали взятку. Министр труда о ситуации в доме престарелых
12:09
На перевале Тоо-Ашуу легковой автомобиль слетел в реку
12:04
Минздрав призывает граждан соблюдать условия хранения лекарств от COVID-19