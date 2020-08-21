Частные школы готовы к офлайн-обучению. Просят у правительства разрешения

Частные школы просят правительство разрешить работать в традиционном режиме. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила коммерческий директор ШКО «Абитуриент» и УОК «Светоч плюс» Екатерина Касымова.

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Она напомнила, что ассоциация «Союз образовательных учреждений» уже направила обращение с просьбой выработать индивидуальный подход к частным школам, создать экспертную комиссию, которая будет проверять, может ли та или иная организация выполнять все требования госсанэпиднадзора.

«Кроме того, необходимо предоставить родителям право выбирать форму обучения для их детей. Частные школы могут предоставить оба варианта — и традиционный и онлайн», — отметила она.

Екатерина Касымова добавила, что многие родители требуют создать условия для офлайн-обучения.

«Во время локдауна они могли контролировать процесс, но сейчас все вернулись на работу, только единицы сидят дома и могут помогать детям», — пояснила представитель частной школы.

По словам Екатерины Касымовой, во многих частных школах ребенок находится целый день, готовит домашнюю работу, посещает кружки.

Оставляя детей на дистанционном обучении, тем самым создаем препятствия для выхода на работу родителям. Екатерина Касымова

По ее словам, эффективность у обучения в режиме онлайн низкая, особенно в младшей школе, потому что ученикам сложно концентрироваться, надо двигаться, а учителю сложно проконтролировать их.

Она добавила, что во многих странах уже вернулись к традиционной форме обучения, и вспышки заболевания в них не произошло.

«В Министерстве образования отреагировали на наше обращение, чиновники инициируют встречу с представителями частных образовательных организаций. Но вопрос остается нерешенным. Мы просим правительство обратить на это внимание», — отметила Екатерина Касымова.