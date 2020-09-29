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Общество

Венгерская компания запустит в КР производство трансформаторов и насосов

Венгерская компания GANZ готова запустить производство трансформаторов и насосов на базе отечественного предприятия «Кыргыз Унаа Курулуш». Об этом сообщила пресс-служба Агентства по продвижению и защите инвестиций.

По ее данным, на кыргызско-венгерском бизнес-форуме в Будапеште были обсуждены вопросы сотрудничества в энергоблоке.

«Достигнуты предварительные договоренности по вопросам производства трансформаторов и насосов на базе отечественной компании», — подчеркнули в агентстве.

Отмечается, что данная встреча прошла в рамках официального визита президента Сооронбая Жээнбекова в Венгрию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166794/
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