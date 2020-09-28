Дизайнер из-за COVID-19 вместо живых моделей вывел на подиум кукол-марионеток

На Неделе моды в Милане итальянский бренд Moschino нашел замену живым моделям и вывел вместо них на подиум кукол-марионеток. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса на показах ввели ограничения и новые правила проведения. В частности, во время мероприятий должно соблюдаться социальное дистанцирование. В связи с этим дизайнеры организовывают модные шоу в новых форматах. Например, показ Moschino прошел в виде кукольного спектакля, на котором не было ни одного человека.

Так, моделями стали марионетки, а гостями — куклы-двойники известных лиц, созданные знаменитым американским кукловодом Джимом Хенсеном. Модели демонстрировали коктейльные и бальные платья, брюки и рубашки с ажурными воротниками и рукавами. Некоторых марионеток нарядили в меховые накидки, жилеты с клатчами.

«Как бы мне ни нравилось работать с марионетками и как бы я ни гордился этим шоу, я скучаю по работе с реальными моделями и той энергии, которая исходит от живой аудитории», — поделился Скотт в интервью с журналистами.