Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Мэрия Бишкека выкупила участок улицы Льва Толстого. Теперь его расширят

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев на своей странице соцсетях прокомментировал ответ столичной мэрии на свой запрос о выкупе земельного участка, который ранее сужал проезжую часть на пересечении улиц Льва Толстого и Менделеева в Бишкеке.

По его словам, на этом участке дорога сужалась из-за установленного забора, поскольку территория находилась в частной собственности. Депутат обращался в мэрию с просьбой рассмотреть возможность выкупа участка и демонтажа ограждения для улучшения условий движения транспорта.

«Помните, на пересечении улиц Льва Толстого и Менделеева дорога сужалась, поскольку там был забор. Я переписывался с мэрией, и она отвечала, что это частная собственность. Я попросил выкупить этот участок, чтобы водителям было удобнее ездить. Спасибо мэрии — они выкупили и уже демонтировали ограждение», — отметил Дастан Бекешев.

Фото из интернета

В свою очередь в мэрии Бишкека сообщили, что жилой дом на улице Менделеева, 149, который препятствовал реализации проекта строительства дороги и тротуара, был приобретен при содействии муниципалитета.

Отмечается, что сделка была осуществлена в установленном порядке при участии спонсоров.

В настоящее время муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» начало подготовительные работы на участке. Проводится демонтаж ограждений бывшего жилого дома и создаются условия для дальнейшего строительства дороги и тротуара. После завершения подготовительных мероприятий работы будут продолжены в соответствии с утвержденным планом.
